On en saura plus ce dimanche soir sur les favoris de l'Arc de Triomphe. Pas pour celle qui sera la plus indiquée car Enable, après sa formidable rentrée, va directement sur la belle prévue le 7 octobre prochain, mais sur quelques uns de ses opposants les plus sérieux en piste à Paris, en Irlande et en Angleterre .



Les Préparatoires à l’Arc de ce dimanche 16 septembre à Longchamp sont décevantes au niveau de la qualité. Il n’y a pas les huit premiers favoris des bookmakers en piste et le neuvième Capri qui dispute le Prix Foy a un peu perdu de sa superbe. Le Vermeille est en dessous de certaines éditions et le Niel ne paraît pas proposer de champions mais des concurrents doués sans plus.



En fait à Longchamp, on attend surtout deux Fabre ce dimanche : Waldgeist qui est invaincu lors de ses trois dernières sorties et qui a un profil pour bien se comporter dans l’Arc et Cloth Of Stars, étonnant second, l’an passé, de la Grande course, mais qui peine depuis à remontrer le même visage.



En Angleterre et en Irlande, samedi soir , quelques possibilités sérieuses étaient aussi en piste : la Gosden Lah Ti Dar, une pouliche de 3 ans invaincue associée à Dettori, Roaring Lion en grande condition, Saxon Warrior et le tricolore Study Of Man. On connaîtra donc parmi eux qui pourra bien se comporter dans trois semaines, en sachant que quelques champions Sea Of Class et Cracksman, notamment, sont au repos.



À noter que si Lah ti Dar s’impose, le britannique John Gosden pourrait avoir avec Enable et Cracksman trois super chances dans l’Arc où, à mon avis, le choix de son premier jockey Lanfranco Dettori est déjà fait depuis longtemps !