Waldgeist sera la meilleure chance française dans l'Arc...

C’est le galopeur qui a causé la meilleure impression des préparatoires à Longchamp en remportant nettement le prix Foy réservé aux meilleurs chevaux d’âge sur 2.400 mètres. Une épreuve qui a vu la domination des trois Fabre qui ont fait le tiercé à l’arrivée.



Longtemps blessé après sa seconde place dans le jockey Club de 2017, il ne compte que des succès depuis sa deuxième sortie de l’année et dans cette épreuve il a paru en avoir encore sous les sabots, étant ralenti au passage du poteau. On l’attendait et on a vu.



C’est un candidat sérieux pour le quinté, mais pour la victoire dans trois semaines il va rencontrer le haut du panier avec Enable, Cracksman, Sea Of Class et autre Kew Gardens qui se recommandent également de beaux succès.



Study Of Man décevant en Irlande, ce sera sans doute Neufboscq qui représentera la jeune génération tricolore, mais j’ai bien l’impression que cet Arc 2018, pour son retour à Longchamp, sera pour les aînés cette année. Quant au valeureux japonais Clincher qui débutait à Paris ce dimanche, il a rapidement cédé lors de l’emballage. L’Arc ne sera pas pour eux encore une fois…