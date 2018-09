Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : le point sur les engagés

+

Les préparatoires ont donc rendu leur verdict et on y voit un peu plus clair du côté des Français. Comme prévu, Waldgeist sera notre fer de lance après son succès dimanche à Longchamp dans le Prix Foy, pour les chevaux d’âge.



Ses dauphins, Talismanic et Cloth of Stars, nettement battus, pourraient courir malgré tout et permettre à André Fabre d’avoir trois partants dans une course qu’il n’a plus remportée depuis 2006. Waldgeist est tombé à 12/1 chez les bookmakers britanniques.



Les 3 ans français sont en deçà. On peut penser que Neufbosc, un peu à court de condition dimanche, va courir. L’incertitude est de mise, en revanche, pour Study of Man, le vainqueur du Jockey Club, nettement battu en Irlande samedi.



Du côté des Britanniques et des Irlandais, Enable, après sa formidable rentrée, sera la favorite avec Sea of Class, la pouliche des Tsui qui a remporté trois groupes 1 cette année. Les Irlandais de Coolmore pourraient courir Kew Gardens, qui a remporté le Grand Prix de Paris, mais je ne sais pas qui d’autres chez eux. John Gosden ne dit rien sur Cracksman, dont la forme est aléatoire.



D’une manière générale, il faut rappeler qu’il y a, deux semaines jours après notre week-end de l’Arc, deux réunions de gala à Ascot, les Champions Day, où il est aussi de coutume de voir en piste les meilleurs britanniques.



Tout cela conjugué peut nous valoir moins de partants que prévu, compte tenu également des blessés, ce qui va favoriser Waldgeist pour au moins terminer dans les 5 premiers. À suivre.