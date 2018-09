Guy Cherel dans la tourmente

+

L’entraîneur de Maisons-Laffitte, qui a un effectif de plus de 100 chevaux, a été placé en garde à vue lundi soir par la police des courses et des jeux. Âgé de 58 ans, il lui est reproché de détenir des produits sans ordonnances et interdits en France.



D’après mes informations très fiables, il devrait être présenté à un juge ce mardi et mis en examen pour ces motifs. À la suite de quoi il sera soumis à un contrôle judiciaire et, évidemment, sans doute interdit d’exercer sa profession à titre temporaire.



Ses chevaux passeraient alors chez un autre entraîneur, puisque selon les mêmes sources il ne serait pas question qu’on les empêche de courir, ce qui est bien pour ses propriétaires. Pour sa défense, Guy Cherel plaide sa bonne foi et met en cause ses vétérinaires, dont l’un d’entre eux est étranger.



France Galop, de son côté, attend la suite des événements pour se prononcer, mais des avis intéressés font remarquer que l’entraîneur a déjà connu des interdictions d’exercer pour des motifs quasi similaires et qu’il risque encore quelques semaines d’arrêt.



Dommage, dans un certain sens, car j’ai toujours eu de bons rapports avec lui (voir nos anciennes vidéos). Espérons qu’il pourra se remettre en selle par la suite, et du bon côté.