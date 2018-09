Un Mec d'Héripré débute sa tournée d'adieux

+

Et il le fait par un courageux succès ce mercredi à Amiens dans le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord, dont il était le favori. Après un départ volant, comme d’habitude, il a su résister à l’effort finale de Venosc de Minel.



Il a 10 ans, et selon son entourage il ne lui reste plus que deux épreuves à courir d’ici à la fin de l’année avant d’entamer une nouvelle carrière d’étalon. Son palmarès est riche de deux millions d’euros de gains pour une trentaine de victoires en France et à l’étranger, puisqu’il a beaucoup gagné en Italie et en Suède.



Beau cheval, Un Mec n’a pas été épargné par les soucis de santé mais est toujours revenu au top pour satisfaire son entourage et les parieurs qui lui ont toujours fait confiance, même s’il n’a pas remporté de Prix d’Amérique, de France ou de Paris à cause de sa tenue limite en distance.



Nul doute que ses prochaines tentatives seront émouvantes, comme le sont celles de champions toujours en forme mais atteint par la limite d’âge, qui ne fait pas de cadeaux au trot.