Courses premium : tempête sous les crânes au PMU pour 2019

+

Réagir

Selon des sources concordantes, le nouveau directeur général du PMU, Cyril Linette, souhaite 25% de courses premium l’an prochain, de façon à ce que les turfistes aient plus de facilité et de lisibilité pour jouer. Le calendrier initial composé par les deux sociétés de courses ne le proposait pas, évidemment. On est donc en train de le refaire et ce n’est pas évident pour les personnes concernées.



Quels hippodromes verront leurs courses premium (donc Pmu et autres opérateurs) annulées et transférées en épreuves PMH, qui rapportent moins d’argent ? Seront-ils dédommagés, comme cela est parait-il envisagé pour une année seulement ? Quels pays seront concernés parmi tous ceux avec lesquels le PMU a des accords (Belgique, États-Unis, Allemagne...) ? Et enfin quid des autres opérateurs ? Accepteront-ils de diminuer leurs offres en sachant qu’il y a un risque dans ce cas de moindre rentrée d’argent ?



On imagine les tractations en cours. En tout cas, les réponses ne viendront pas tout de suite.