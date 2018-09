Week-end de l'Arc de Triomphe : la course contre la montre de Maxime Guyon.

+

Celui qui est le 3ème meilleur jockey français depuis quelques années par le nombre de victoires annuelles ne sait toujours pas s’il pourra se mettre en selle durant le week-end de l’Arc de Triomphe.



C’est dans 15 jours, et malheureusement pour lui il est suspendu à cette date pour avoir donné trop de coups de cravache à son cheval dans le quinté de samedi dernier à Longchamp.



Maxime Guyon envisage de faire appel de cette sanction et espère à la fois un rapide et un heureux dénouement. Dans le cas contraire, il pourra toujours utiliser son joker annuel, mais pour un seul des deux jours.



J’ai regardé ses montes, qui sont à 90% pour l’écurie Wertheimer, dont il est le premier cavalier. Le samedi, il a quelques bonnes chances de se placer avec Ziyad, Alignement ou Folamour, engagés dans la même épreuve, Plumatic, Enlighted et Bartaba.



Le dimanche, il n’a pas a priori de chance dans le Prix de l’Arc de nTriomphe, mais des montes intéressantes dans le Lagardère et le Boussac, pour les 2 ans, dans le Prix de l’Opéra également.



Mais sa meilleure chance du week-end est assurément Polydream dans le Prix de la Forêt groupe 1. C’est la gagnante cet été du Prix Maurice De Gheest et elle arrive sur cette course en grande condition grâce à son entraîneur Freddy Head.



Donc, s’il doit ne garder qu’un jour, ce sera évidemment le dimanche. En attendant, il espère un geste des commissaires du galop.