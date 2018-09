10ème étape du GNT à Vire : extraordinaire Jean-Michel Bazire

+

Bien sûr, il défend l’argent de ses propriétaires en premier, et donc son pourcentage également, mais ce mercredi 26 septembre on peut vraiment dire qu’il a aussi défendu l’argent des parieurs, au contraire de certains autres qui à sa place aurait rendu les armes. Bravo à lui, jugez plutôt.



Son trotteur Blé du Gers, 2ème favori de la 10ème étape du GNT, a perdu 50 m sur une faute dès le départ, et tous les deux se sont donc retrouvés loin de Ceylan Dairpet qui, bien parti, menait grand train puisqu’il a battu le record de la piste.



Après 500 m de course, JMB avait rééquilibré son cheval et, à l’entrée de la ligne d’arrivée, malgré ses sollicitations, il était encore parmi les derniers. C’est à ce moment qu’il a choisi de venir à l’intérieur du peloton et, en zigzagant, tous les deux ont refait du terrain pour, dans un dernier coup de rein, revenir chiper la 2ème place à Blackaro, finalement disqualifié après enquête.



Fantastique JMB, donc, qui a eu raison d’y croire jusqu’au bout et qui a fait le spectacle. Il en a récolté les fruits en prenant également comme entraîneur la 3ème place après quatre distancements pour empiétement qui ont fait du mal à mon pronostic hélas (voir coulisses).