Vincennes sait soigner son entourage

Commentaires

La communication du trot se fait à plusieurs étages et l’une de ses spécificités par rapport à d’autres disciplines est donc de draguer les communes aux alentours pour que les spectateurs les plus proches se déplacent sur son champ de courses principal - l’hippodrome de Vincennes, bien entendu.



Ainsi, après Nogent-sur-Marne, la ville de Vincennes bien sûr, c’est celle de Fontenay-sous- Bois qui a été à l’honneur vendredi dernier avant que ce dimanche le Portugal soit l’invité de la dernière réunion du meeting d’été.



Il y aura l’ambassadeur de ce pays, de plus en plus à la mode pour les touristes français, mais aussi et surtout, sont attendus plusieurs milliers de spectateurs d’origine lusitanienne qui habitent tout près de l’hippodrome dans les communes de Saint-Maur-des-Fossés, d’Ormesson, de Chennevières-sur-Marne, de Créteil et de Pontault-Combault.



Ses habitants ont été habilement invités à se rendre sur le champ de courses pour y assister à un concert gratuit avant les épreuves et s’y retrouver entre coreligionnaires dans le village gastronomique installé dans le Grand Hall du bâtiment. L’an passé, 12.000 spectateurs avaient fait le déplacement et joué ensuite sur les courses présentées. Ce devrait être un chiffre similaire cette année, comme quoi remplir un hippodrome n’est pas si compliqué que cela, il suffit d’avoir de bonnes idées !