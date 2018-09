Thomas Stromboni toujours dans un état inquiétant...

+

Vingt-quatre heures après sa chute dans la quatrième course d’Auteuil, le jeune cavalier, âgé de 20 ans, est toujours dans le coma à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Selon l’écurie de Yannick Fouin chez qui il travaille, Thomas Stromboni a le poumon gauche écrasé, ce qui a occasionné une grave confusion cardiaque et il ne sera réveillé par ses médecins que lorsque son état le permettra.



Il faut espérer que ces derniers arriveront à le sortir de ce mauvais pas qui rappelle combien cette discipline de l’obstacle, spectaculaire certes, est dangereuse à la fois pour les chevaux et surtout pour les jockeys.



Tout jeune dans la profession, Thomas Stromboni avait remporté il y a une semaine une belle épreuve avec le délicat Tom Mix. On lui souhaite de s’en sortir évidemment, et je vous tiendrai au courant de son évolution.