Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : encore 22 engagés

Après le premier forfait ce lundi et avant le second prévu mardi. C’est jeudi que la liste officielle sera connue avec les supplémentations. On sait d’ores et déjà que la jeune championne irlandaise Sea of Class le sera, car son entraîneur y croit.



Cela dit, dans ces 22 restants, on trouve cinq O’Brien qui ne vont pas tous courir, bien sûr, et quatre Fabre qui, eux, devraient être au départ, notamment trois pour l’écurie Godolphin et Waldgeist, dont la cote fond chez les bookmakers après son succès dans le Prix Foy.



Au total, j’ai trouvé neuf Français pour 13 étrangers, et parmi les concurrents se trouvent tout de même les deux premiers de l’an passé, Enable et Cloth of Stars. A priori, donc, pas de souci pour le quinté. Il y aura la qualité et la quantité.