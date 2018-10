Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : les Fabre sont prêts pour dimanche 7 octobre

+

Comme prévu la pouliche des Tsui, Sea Of Class, a été supplémentée ce mercredi pour la course, c’est-à-dire que ses propriétaires ont payé 120.000 euros pour pouvoir courir dimanche.



Je connais la famille, et notamment Christopher Tsui que j’ai hébergé quand il était petit, et je leur souhaite de remporter pour la 3ème fois le Prix de l'Arc de Triomphe après Urban Sea (1993) et Sea The Stars (2009). Mais pour cela, il faudra dominer Enable, la tenante du titre, et 18 autres participants à ce jour.



Avant de connaître la liste officielle des partants, jeudi, ils sont en effet encore 20 au départ. Mais ils seront moins car il y a notamment cinq O’Brien encore dans la liste, mais aussi Cracksman, pour lequel c’est toujours l’incertitude car il est également engagé 15 jours plus tard à Ascot.



En attendant, j’ai participé à une rencontre avec des professionnels ce mercredi matin à Chantilly. Yutaka Take, le crack jockey nippon, a été largement questionné sur son cheval, qui n’est qu’un outsider. Il a déclaré qu’il allait sans doute courir aux avants postes. Pia Brandt s’est pour sa part déclaré ravie de la condition de Neufbosc, le 2ème du Grand Prix de Paris.



Lisa-Jane Graffard, elle, m’a parlé des deux Godolphin entraînés par André Fabre : Cloth Of Star et Talismanic. Le premier jockey de l’écurie, Mickaël Barzalona, devrait être sur le second et Vincent Cheminaud sur le premier. Ils sont bien et leur aptitude à l’hippodrome est un plus. Avec Waldgeist, le "muet de Chantilly" a donc trois belles cordes à son Arc pour essayer de remporter l’épreuve pour la 8ème fois, et la première depuis Rail Link en 2006. Si les favoris britanniques devaient décevoir, il sera là pour cette 97ème édition qui promet.