Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : 19 au départ, bon numéro pour Enable

La liste est donc officielle pour dimanche à Longchamp. Ils seront 19 au départ de cette 97ème édition du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Cracksman n’y participera pas. Il a été enlevé pour courir deux semaines plus tard les Champions Day à Ascot. En revanche, l’entraîneur irlandais Aidan O’Brien a laissé dans la course ses 5 partants. André Fabre, lui, sera triplement représenté, comme prévu.



L’Open Stretch enlevé pour le week-end et le terrain étant annoncé bon ou un peu souple, la piste sera rapide et va favoriser les petits numéros de corde, à l’inverse des chevaux placés tout à l’extérieur. Enable n’a pas été malheureuse dans le tirage au sort effectué ce jeudi matin. Elle a tiré le 6 et sera donc vite parmi la tête du peloton. C’est le Japonais Clincher qui a tiré le 1, alors que, hélas pour lui, Stéphane Pasquier partira le plus à l’extérieur avec le 19 pour Study Of Man.



Les autres favoris sont correctement engagés ou presque : l’Irlandais Kew Gardens, lauréat du Grand Prix de Paris et piloté par Ryan Moore, a tiré le 14. Il aura à sa droite Waldgeist, qui a hérité du 13, et à sa gauche Sea Of Class, qui s’élancera de la stalle 15, hélas. C’est la seule concurrente à avoir été supplémentée pour la course. Parmi les outsiders, Neufbosc, monté par Cristian Demuro, partira à la corde (11). Talismanic et Cloth Of Stars s’élanceront des numéros 8 et 9, ce qui est bien.



Quant au concurrent du Sud-Ouest, Patascoy, 2ème du dernier Jockey Club, il partira de la stalle 2, ce qui en fait un possible placé, d’autant qu’il sera finalement piloté par l’ami Olivier Peslier, déjà lauréat de la course avec Peintre Célèbre (1997) et ce même numéro. Cela dit, tous les observateurs s’accordent pour estimer qu’avec ce bon tirage, Enable sort renforcée pour tenter de remporter un second Arc consécutif, ce que n’ont fait que sept chevaux, dont la dernière fut Trêve.