Journée de gala à Longchamp : quatre hommes à suivre de près

C’est la plus belle journée du galop avec donc sept Groupes 1 parmi les huit épreuves de cette réunion avec les meilleurs dans chaque génération. Ceux de l’Arc bien entendu sur la distance classique mais aussi les meilleurs bébés champions, les meilleurs sprinters, les meilleurs chevaux arabes, les meilleurs sur la distance intermédiaire des 1.400m et les meilleures pouliches et juments sur les 2.000m qui auraient pu courir l’Arc, mais dont on a peur qu’elles ne tiennent pas la distance...



Un entraîneur, un jockey et deux propriétaires devraient particulièrement vibrer donc ce dimanche après-midi. Freddy Head a trois flèches pour gagner : Anodor favori du Prix Jean Luc Lagardère pour les meilleurs 2 ans mâles, la merveilleuse With You qui répond toujours présent, et Polydream favorite également du Prix de la Forêt. Ce peut être une belle journée pour lui. Lanfranco Dettori bien sûr. À 48 ans, il peut remporter son sixième Arc avec Enable et devenir ainsi le recordman des jockeys dans la course. C’est déjà sa trentième participation.



Gérard Augustin Normand ensuite : le principal investisseur français de ces 15 dernières années est favori du Marcel Boussac pour les Pouliches de 2 ans, 2e favori derrière Anodor chez les jeunes mâles, et il a une belle chance d’outsider dans l’Arc avec l’estimé Neufbosc.



Khalid Abdullah enfin. À 80 ans, le prince milliardaire saoudien, propriétaire d’un superbe élevage, peut lui aussi remporter via Enable son sixième Arc. Il rejoindrait ainsi feu Marcel Boussac au palmarès. Donc quatre beaux challenges dans, je me répète, une superbe réunion de gala à Longchamp.