Enable l'a fait, Sea of class le fera...

La championne britannique a magnifiquement remporté pour la seconde fois l’Arc de Triomphe et cela après seulement une seule course précédente dans les jambes. À sa classe, elle a ajouté du courage pour lutter tout au long de la ligne d’arrivée et résister à la terrible fin de course de la pouliche irlandaise.



Enable a évidemment profité de la monte inspirée de Lanfranco Dettori qui, toujours bien placé, a su la lancer au moment opportun. Le crack jockey italien a ainsi remporté son 6e Arc, un record bien entendu, et Enable est devenue la 3e jument seulement à remporter deux fois l’épreuve.



Sea Of class, la petite fille d’Urban Sea, qui était encore dernière à l’entrée de la ligne d’arrivée, a donc remarquablement fini et c’est de loin la super note de cette épreuve suivie par une grosse délégation britannique. Si elle revient l’an prochain, elle sera sans doute la favorite de l’Arc 2019. Elle a fait honneur en tout cas à sa famille puisqu’elle est, je le rappelle, la petite fille d’Urban Sea et la fille de Sea The Stars.



Cloth Of Stars, autre rejeton de la famille, a terminé 3e devant Waldgeist dont le jockey a eu du mal à trouver le passage, et l’inattendu Capri 5e . Kew Gardens, 7e, a déçu mais tout en finissant correctement alors que les autres chevaux en vue dont Talismanic n’ont pas participé à l’emballage final.



Je vous indiquais le tiercé dans l’ordre et le quarté dans le désordre. À 80 ans, le propriétaire de la championne, le prince Khalid Abdullah, a lui aussi égalé un record, celui des six succès dans la course. Bravo à eux et à Enable, qui a justifié sa position de favorite au moment opportun.