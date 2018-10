Prix de l'Arc de Triomphe 2019 : Enable et Sea Of Class vont-elles se retrouver ?

+

C’est depuis dimanche et le verdict du Prix de l'Arc de Triomphe la question que tous les spécialistes se posent, sans en avoir la réponse. La ligne droite d’Enable et de Sea Of Class a été magnifique et, comme je l’ai dit dès dimanche, la cadette aurait pu l’emporter quelques mètres plus loin.



John Gosden, l’entraîneur d’Enable, et Lanfranco Dettori ont d’ailleurs reconnu que la jument était fatiguée au passage du poteau, mais après tout elle n’avait qu’une seule course dans les jambes et cela est compréhensible.



Christopher Tsui a, lui, laissé entendre que la petite fille d’Urban Sea reviendrait l’an prochain pour vaincre. L’entourage d’Enable aimerait la conserver à l’entrainement en 2019, mais il répète que c’est à son propriétaire de 81 ans, le Prince Abdullah, de décider, comme il l’a toujours fait avec ses champions.



Pour l’instant, rien n’est écarté et il se dit qu’Enable, si elle a bien récupéré, devrait courir une épreuve de la Breeders' Cup aux États-Unis fin novembre, comme d’ailleurs quelques autres champions d’André Fabre.



Il convient donc, hélas, d’attendre cette course pour en savoir plus sur le programme 2019 de la championne, qui est pour l’instant la 3ème jument de l’histoire à avoir gagné deux fois le Prix de l’Arc, après une certaine Trêve bien entendu.