Énable n'est que la cinquième meilleure d'Europe

+

Réagir

La Fédération internationale des autorités hippiques a publié ses classements européens après l’Arc de Triomphe, mais ces derniers ne sont pas définitifs pour 2018 car il y a encore de grandes épreuves à se disputer aux États-Unis et en Asie.



C’est notre confrère Jour de Galop qui publie ces résultats où il est bien sûr reproché à la double gagnante de l’Arc de n’avoir couru que deux fois cette année au contraire d’autres galopeurs britanniques placés devant elle, selon un palmarès qui prend en compte la valeur des vainqueurs et celle des battus.



Donc Poet S World, Christal Ocean, Roaring Lion et Cracksman lui sont préférés bien qu’ils n’aient pas couru la semaine dernière. Cinquième, Énable devance la merveilleuse Alpha Centauri, lauréate du Jacques Le Marois mais qui, blessée, ne courra plus. Sea Of class superbe seconde de l’Arc ne vient qu’en douzième position ! Juste devant Waldgeist alors que Cloth Of Stars, troisième de la course, est le meilleur tricolore en neuvième place.





Si Sea Of class est au repos, Énable va sans doute à nouveau courir une Breeder S Cup en novembre, et si elle gagne, elle améliorera son classement mais n’arrivera pas à détrôner la championne de l’année toutes catégories confondues. Il s’agit de l’Australienne Winx qui a remporté à 7 ans 31 courses sur les 37 qu’elle a disputées, dont de nombreux Groupes 1.