François Nicolle en pole dimanche à Auteuil

C’est un nouveau record je crois. Le très aimable entraîneur de Royan va aligner pas moins de 23 de ses pensionnaires dans 7 des 8 courses de la journée, ce qui fait à lui tout seul entre 1/3 et 1/4 des partants.



Si l’on ajoute ses 2 collègues de Vendée Guillaume Macaire et Arnaud Chaille Chaille, ils ont à eux trois 35 chevaux engagés et ils n’ont pas seulement la quantité mais aussi la qualité si bien qu’ils peuvent remporter toutes ces courses ! Seule la 8e où ils ne sont pas au départ évidemment leur échappera et seul Dominique Bressou qui entraîne près du Mont Saint Michel peut les perturber.



Donc François Nicolle peut faire tilt dans le quinté ou il aligne mon favori mais aussi dans la seconde course et dans la 6e, mais il peut évidemment se placer dans toutes les autres surtout avec son premier jockey Thomas Gueguen qui possède les meilleures montes. Il y a 4 courses de Groupes qui sont des préparatoires au week-end de l’obstacle début novembre dont la plus intéressante est le prix Héros 12 en 7e épreuve avec 10 partants.



Elle mène au Prix La Haye Jousselyn, le pendant à l’automne du Grand Steeple, sans les 3 premiers du mois de juin qui sont sur la touche, mais avec So French qui a gagné 2 fois le Grand Steeple et Milord Thomas qui l’a remporté une fois. Ces 2 sauteurs confirmés font leur rentrée et ils devront composer, outre les 2 Nicolle de service, avec Saint Goustan Blue, un Macaire doué, sur la montante qui peut faire le spectacle dans cette réunion qui promet.