Aubrion en balade à Bordeaux

Quinté + : les favoris du Prix André Adèle à Auteuil Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le quinté du 14 octobre à l'hippodrome d'Auteuil. On refait les courses du 13 octobre 2018

Et de 40 ! Le crack de JMB a remporté comme prévu le 41e Grand Prix du Sud Ouest, son 10e succès consécutif ! A l’entrée de la ligne d’arrivée, les 2 favoris étaient côte à côte, mais le driver finlandais de Ranch Kelly avait dû faire un effort terrible pour se retrouver là après un mauvais départ, effort que la jument a payé à la fin en se faisant toiser pour la 3e place par Aribo Mix bon finisseur.



Nul doute qu’avec un meilleur parcours la seconde place était à sa portée mais c’est David Thomain, plus habitué aux courses françaises bien entendu, qui l’a prise avec le rentrant Carat Williams déjà très affûté.



C’est une note, derrière le crack qui répond toujours présent et dont on attend maintenant la prochaine tentative.



Jean Michel Bazire lui, serein au sulky d’Aubrion, a remporté pour la 5e fois ce Grand Prix, une ligne de plus à un palmarès de plus en plus impressionnant en tant qu’entraîneur driver, son second de la journée après une autre leçon de drive au sulky de Douxor de Guez.