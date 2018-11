Je suis de retour

1

Commentaires

Un grand merci pour vos messages de soutien et votre fidélité à ce site malgré mes ennuis de santé. Je reprends doucement mais assurément tous les week-ends de décembre pour les belles réunions de trot. Un grand remerciement également à Dominique Cordier et Claude Piersanti qui ont assuré plus que l’intérim.



Les coulisses et les éditos reviennent dès demain samedi 1er décembre. Il sera question de Maisons-Laffitte évidemment. Mais vous avez d’ores et déjà mon prono détaillé pour le quinté de samedi, qui n’est d’ailleurs pas évident. J’espère là aussi que la forme va revenir.



Encore une fois, merci à tous car j’ai bien lu tout ce qui était inscrit sur le site.



Sincèrement.



B. Glass