La fête à Vincennes pour se changer les idées

Quinté + : la dernière minute du Prix de Saint-Georges de Didonne Retrouvez On refait les courses avec Bernard Glass du 01 décembre 2018 sur RTL.fr.

Merci encore pour vos commentaires sympathiques. L’ambiance est grave à Paris mais pourtant cette réunion de dimanche est l’une des plus agréables de l’année avec les stands des régions parcourues (et leurs spécialités gastronomiques à déguster), beaucoup de convivialité, des animations pour les grands et les petits et le triomphe annoncé pour JMB sur la piste.



Il a en gros une quinzaine de victoires d’avance sur Yohann Lebourgeois à un mois du terme et il peut compter sur une grosse cavalerie cet hiver dont ce dimanche quelques uns de ses fers de lance dans la finale du GNT.



Il est favori du quinté avec Cleangame , a une bonne seconde chance avec Blé du Gers, et une 3e chance possible avec Colonel drivé par son fils. Il est aussi bien armé tout au long de l’après-midi pour grappiller quelques succès supplémentaires.



Encore une fois il aura marqué ce tournoi qui s’achève puisque Cleangame peut y remporter un 7e succès, un record en 30 ans de compétition et que notre JMB peut gagner encore tous les challenges 2018. La course vaut donc la peine d’être suivie mais attention elle est plus ouverte qu’il n’y parait (voir prono).