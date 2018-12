Bazire triomphe dans le GNT avec sa 2ème cartouche

+

On attendait Cleangame dimanche 2 décembre à Vincennes, on a vu Blé du Gers, qui porte les mêmes couleurs que le favori et qui était piloté par Alexandre Abrivard. Le champion aux six victoires cette année dans le tournoi n’a pu gicler dans la ligne d’arrivée mais a conservé de haute lutte la 3ème place.



Les parieurs qui, s’ils l’ont joué gagnant, ont quand même touché puisque c’est l’autre cheval de l’écurie qui s’est imposé avec un bon parcours qui l’a vu, après de nombreux relais, prendre le meilleur à l’entrée de la ligne d’arrivée et le conserver jusqu’au bout, n’étant pas vraiment inquiété par l’autre favori, Ceylan Dairpet.



Comme redouté, il y a eu des surprises derrière ces trois chevaux en vue. Utile Lebel et Best du Hauty ont complété la bonne combinaison, alors que Balfour, après avoir mené, a cédé, comme Aufor de Mire. Viking Fromentro a été inexistant, comme ma dernière minute Cicero Noa, qui avait cassé ses rênes avant le départ, et Bonne Copine, jamais vue en bonne place.



JMB, malgré tout, remporte tous les challenges de cette édition 2018, et pour la 1ère fois il a reçu ses prix devant le public sur le nouvel espace aménagé cet hiver.



À noter la bonne fin de course d’Utile Lebel à 50/1, qui ,âgé de 10 ans, en termine brillamment avec la compétition. Mais vu sa forme, il devrait recourir au moins une fois avant la fin de l’année.