Le nouveau Quinté+ annoncé pour le 10 janvier

C’est décidé et donc annoncé. Après avoir été remanié par la nouvelle équipe dirigeante du PMU, le nouveau Quinté+ débutera un jeudi, à Vincennes. Cyril Linette, le patron de l’entreprise, et ses équipes ont annoncé en fait deux simplifications importantes en début de semaine, visant toutes les deux à redonner de l’envie aux parieurs réguliers, estimés entre 400.000 et 500.000 par jour et qui font tout de même 80% de la recette.

Le nouveau Quinté+

Le bonus 4/5 disparaît. Il n’y aura donc plus que quatre rapports, ordre, désordre, bonus 4 et bonus 3. Le 4/5 vampirisait les gains et, selon les techniciens du MU, cet arrêt va entraîner le doublement des rapports pour l’ordre et le désordre, et 10% supplémentaires pour les bonus.



Le numéro plus disparaît également, ainsi que sa notion de hasard. La tirelire sera réduite au seul dimanche et elle sera de 500.000 euros, voire un million une fois par mois et même deux millions lors de grandes épreuves.



Cette simplification vise à relancer ce pari en perte de vitesse. Il a perdu 6% sur la seule année 2018 et ne représente plus que 18% de la masse, loin derrière les jeux simples et les couplés. À noter, donc, que la première tirelire aura donc lieu le dimanche 13 janvier sur le Prix de Belgique, la dernière préparatoire au Prix d’Amérique.

D’autres offres simplifiées

Toujours dans le même but, à l’opposé de ce qui s’était fait auparavant, d’être plus lisible par les turfistes de base. Ce sont 18% des paris qui sont supprimés, comme le Classic Tiercé, et deux Pick 5 sur les quatre qui ont lieu actuellement.



Dans le même état d’esprit, le couplé ordre va être conservé dans les épreuves allant jusqu’à 7 partants mais supprimé au-delà, tout comme le Super 4, et dans les quintés il n’y aura plus de trio. Il faudra jouer le tiercé ou se contenter du bonus 3, mais ce trio restera dans les autres courses de 8 partants et plus.



Pour Cyrille Linette, ces changements devraient donc redonner de l’envie aux turfistes en attendant une deuxième phase de reconquête, un peu plus tard, en direction celle-là des joueurs intermittents et aussi des néophytes qui sont nombreux.