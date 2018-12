Bold Eagle va-t-il nous rassurer ?

+

Sa 4e place dans le Bretagne il y a trois semaines n’est pas si mauvaise, mais les propos de son driver laissant entendre qu’il avait perdu de sa Grinta dans la phase finale inquiètent. Il sera donc déferré des quatre pieds ce dimanche 9 décembre pour la première fois de sa carrière car il a besoin de poids pour courir.



Selon Sébastien Guarato, son entraîneur, ce sera tout ou rien. Soit l’effet joue et Bold retrouve sa superbe pour peut-être s’imposer dans la course, soit cela le bloque et le dérègle. "C’est le moment d’essayer", ajoute son mentor qui, quand même, a dû faire des essais sur sa piste auparavant.



Ce Prix du Bourbonnais est donc un beau Pick 5 en 6e course vers 16h05 avec 12 partants et trois places qualificatives pour l’Amérique. On peut penser que Traders, Briac Dark, Bélina Josselyn avec JMB et Uza Josselyn vont essayer d’en profiter mais il faudra pour cela battre, outre Bold, Bird Parker et Délia Du Pommeureux déjà en grande forme, et pas mécontents de jouer un mauvais tour à des adversaires potentiels.



À noter hélas que cette belle course n’est pas le quinté faute de participants et qu’on peut regretter en cela l’absence des bons Scandinaves qui pourraient ne venir à Paris que pour disputer la Belle !