Bold Eagle, entre doute et confirmation...

Il n’a donc terminé que 6e du Prix de Bourbonnais ce dimanche alors que l’on attendait un déclic de sa part. Le côté positif pour Sébastien Guarato est que le déferrage ne l’a pas gêné. En revanche, il a eu un mauvais parcours car longtemps à l’arrière garde, il est revenu trop vite en tête et a payé ses efforts à la fin.



C’est certain, hélas, qu’il ne domine plus comme il y a 2 ans, mais il n’est pas à la rue non plus. Il peut toujours bien faire avec ces chevaux mais à la faveur d’un parcours aux oignons et on en saura plus sans doute dans le Prix de Bourgogne qui devrait être sa prochaine tentative.



C’est l’étonnante Délia du Pommereux qui a confirmé sa classe et sa forme du moment qui s’est imposée avec Damien Bonne, devant une Belina Josselyn superbement drivée par JMB et seulement déferrée des postérieurs, Bird Parker toujours présent, Carat Williams et Briac Dark qui a été en tête un moment dans la ligne d’arrivée.



Deux des trois premiers du Bretagne ont donc confirmé et d’autres ont déçu. Traders surtout, nettement dominé, Uza Josselyn un peu juste, Charly du Noyer qui n’y est plus à ce niveau et Voltigeur de Myrt dont la carrière s’arrête là. La troisième préparatoire sera donc surtout à suivre pour Bold dont on attend toujours le meilleur.