Bold Eagle : un Prix de Bourgogne salutaire ?

+

Réagir

J’ai bien lu vos commentaires sur sa course du Prix de Bourbonnais et je suis d’accord avec vous. Bold Eagle n’a pas eu le meilleur des parcours avec l’accélération décidée par Franck Nivard après son départ trop lent, et c’est vrai qu’il ne domine plus ses adversaires comme il y a deux ans.



Il en est d’ailleurs à une année blanche de victoires à Vincennes pour le moment puisqu’il n’y a plus gagné depuis longtemps. Mais il lui reste, pour nous rassurer ainsi que son entourage, le Prix de Bourgogne, prévu le dimanche 30 décembre prochain. On peut y croire et voici pourquoi.



En principe, les bons Suédois n’y seront pas, de même que Belina Josselyn, pour laquelle on vise le Prix de Belgique. Ce n’est par ailleurs pas un très bon parcours pour Bird Parker. Quant à Traders, il va aller mainteneur directement sur le Prix de Cornulier. Il peut donc rester dans l’épreuve Delia du Pommereux, peut-être Davidson du Pont, Briac Dark et autre Carat Williams.



Voilà pourquoi, sur un parcours à sa convenance où il a terminé 2ème du Prix de France cette année, Bold Eagle peut se rappeler à notre attention, en sachant que le déferrage ne l’a pas gêné. Il lui faudra évidemment pour cela le bon parcours, mais Nivard sera plus appliqué, c’est sûr.



Ensuite, je reconnais qu’il n’apparaît plus comme le favori du Prix d’Amérique 2019, où il aura 8 ans, mais en six semaines il peut encore se passer beaucoup de choses. Quels sont vos avis ? Merci.