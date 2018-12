Vincennes n'a pas de chance

+

Son meeting d’hiver est pourtant très intéressant avec régulièrement de belles épreuves, que ce soit pour les quintés ou au niveau classique, et aussi des animations bien choisies et bien organisées. Face à cela, les éléments les plus imprévisibles se succèdent : le mauvais temps et les courses de Noël, qui ont un impact certain, mais aussi les attentats de ces dernières années et cette année les "gilets jaunes", sans oublier la conjoncture économique.



Cela entraîne de mauvais chiffres d’enjeux, qui eux même entraînent des économies d’années en années. Malgré tout, les organisateurs ne baissent pas les bras et se battent jusqu’au bout pour sauver un meeting qui représente 30% du chiffre d’affaires annuel du Trot. Espérons pour eux que le début 2019 sera plus calme. Ils le méritent vraiment pour moi.