Sulky d’Or/Cravache d’Or : Bazire et Soumillon sacrés avant l'heure

Bonjour, de retour et avec vous pour les fêtes bien sûr. C’est donc fait pour les deux cracks, grâce à l’abandon de leurs dauphins. JMB a donc réussi son pari et l’exploit de remporter son 20ème Sulky d’Or à 47 ans seulement. Avant la réunion de ce vendredi 21 décembre, il en était à 258 succès en tant que driver et il devrait arriver aux alentours de 260 à 265 d’ici la fin de l’année.



Son principal adversaire, vous le savez, Yoann Lebourgeois, est malheureusement tombé en course lundi dernier au Mans (voir mes coulisses) et on ne le reverra plus avant au moins la mi-janvier. C’est pour l’instant Éric Raffin qui complète le podium devant Franck Nivard.



Christophe Soumillon, lui, remporte sa 10ème Cravache d’Or à 37 ans, et ce malgré un manque de réussite dans les belles épreuves de galop de l’année. Il a gagné 184 courses et a décidé jeudi soir de s’arrêter là pour passer les fêtes en famille. Son rival le plus dangereux, Pierre-Charles Boudot, ne se voyant pas le rattraper, avait décidé un peu plus tôt d’en terminer également pour 2018.



Comme d’habitude, c’est Maxime Guyon qui termine 3ème de cette édition 2018. Reste à savoir si JMB va poursuivre sur sa lancée en 2019. Chaque début d’année, il annonce vouloir réduire la cadence, mais lorsque les épreuves de l’été lui sourient il se prend au jeu. On verra, en sachant que son fils Nicolas a acquis de l’expérience maintenant.