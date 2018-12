Vincennes : deux places à prendre ce dimanche pour la belle

+

Ce sont celles offertes pour les lauréats des deux préparatoires de cette belle réunion de Vincennes qui ont lieu dans le Prix Ténor de Baune et le Critérium Continental, les 5 et 6èmes courses de la journée à partir de 15h30.



Le Ténor parait l’épreuve la plus facile avec la surprenante Délia du Pommereux au départ et déferrée comme d’habitude. Seconde du Prix de Bretagne et lauréate du Bourbonnais, elle trouve une belle occasion de s’illustrer à nouveau face à Davidson du Pont qui lui reste ferré et piloté par Franck Ouvrie dans le but de se le remettre à sa main puisque JMB sera associé dans le Prix d’Amérique à Bélina Josselyn.



Deux étrangers sont des points d’interrogation dans l’épreuve : le Norvégien Looking Superb drivé justement par Bazire et le Suédois Global Trustworthy associé à Bjorn Goop.

Le Critérium Continental, un quinté plus ouvert

Le Critérium Continental qui est le quinté est beaucoup plus ouvert. Ils sont 18 en effet, sur une courte distance, avec des concurrents étrangers en nombre (8) et ce sont des 4 ans moins endurcis que leurs aînés.



Trois concurrents sont les logiques favoris : les réguliers Erminig D’Oliverie et Earl Simon et l’italien très doué Vitruvio. Ce sera une question de parcours.



À noter que Franck Leblanc qui entraîne la jument n’est pas trop chaud pour courir l’Amérique car il a un bon programme de 5 ans pour elle (elle les aura le 1er janvier). À l’inverse, l’entourage de l’Italien le souhaite et une victoire d’Earl Simon mettrait, elle, du baume au cœur de son entraîneur Jarmo Niskanen hospitalisé depuis lundi dernier après une sévère chute et indisponible plusieurs semaines encore.