Bazire et Guarato au rendez-vous...

Ils sont les tops de Vincennes et l’ont donc encore prouvé à l’occasion des deux épreuves offrant des tickets pour disputer le Prix d’Amérique. Dans le Ténor de Baune JMB a fait le tiercé. Il a remporté lui-même la victoire avec le 5 ans norvégien Looking Superb qui s’est mis ventre à terre pour dominer le Suédois Global Trustworphy disqualifié après enquête. Ses deux autres pensionnaires Davidson Du Pont remarquable second car ferré et Dark Night Love 3e ont complété son triomphe.



Il aura donc trois partants dans la belle dans 35 jours : Bélina Josselyn qu’il devrait mener, Davidson du Pont avec Franck Ouvrie et Looking Superb qui devrait être mené par Alexandre Avrivard si Uza Josselyn n’est pas qualifiée. Le patron avait le sourire, celui du travail bien fait avec ce norvégien qu’il apprécie. Il y a eu un moment d’incertitude sur la qualification de ce dernier mais les officiels du trot l’ont confirmée...



Dans le quinté Critérium Continental Erminig D’Oliverie s’est mise au galop (ce n’est pas la forme pour Nivard depuis vendredi) et la victoire est revenue au sprinter Eridan mené par David Thomain. Il a dominé sur un parcours à sa convenance notre dernière minute, l’italien Vitruvio et Earl Simon toujours là. Estola 4e à 90/1 m’a permis de vous indiquer le quarté désordre en 7 chevaux et si Eros Du chêne n’avait pas été 5e, le quinté avec le 6e Vainqueur. Dans le Prix d’Amérique, les deux Tops seront donc bien représentés et ils n’ont pas fini de faire parler la poudre !