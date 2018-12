Le cadeau de Noël de JMB à son fils...

+

Réagir

Nicolas Bazire est en train de se faire une bonne réputation à l’attelé et son père l’utilise beaucoup en province pour l’aguerrir. Mais, challenge aidant, Nicolas a moins drivé ces derniers temps pour permettre à son père de remporter des succès provinciaux et donc son 20e Sulky d’Or.



Pour le remercier donc, Jean-Michel Bazire lui offre, en ce 25 décembre, son cadeau sur la piste de Vincennes où il compte peu de victoires. La drive de Freyja Du Pont dans la 8e course de la réunion.



Elle appartient au Grand Père de Nicolas, Jean-Yves Rayon, est superbement engagée à 2.500 euros de la qualification, reste sur cinq succès, rencontre des adversaires à sa portée et le jeune homme l’a déjà drivée avec succès en province.



C’est sa deuxième course de ce mardi, la première ayant peut être pour but de le mettre en route. Nul doute que Nicolas Bazire transformera l’essai après sans doute son père, bon favori du quinté... Chez les Bazire, les jours se suivent et se ressemblent cet hiver.