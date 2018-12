Aux courses il faut être fidèle, oui mais...

1

Commentaires

C’est agaçant en effet de devoir composer, dans des pronostics et des jeux, avec des chevaux intermittents au possible ! Soit on considère qu’il faut, quoi qu’il arrive, les garder ; soit, à un moment, on jette l’éponge et évidemment, c’est là que ces casse-pieds se réveillent !



On y a donc eu droit dans les deux derniers quintés : à Cagnes-sur-Mer, Ci Blue bien décidé après une série de contre performances a pris la 3e place à 20/1 et à Vincennes ce mardi, Tesauro que j’avais retenu à de multiples reprises, bien décidé, s’est battu comme un lion pour conserver la seconde place et m’enlever la bonne arrivée, à 40/1.



Que faire ? Les conserver et donc supprimer un concurrent en forme, ou alors considérer qu’ils sont sur la mauvaise pente ? Je ne sais pas, et suis incapable de dire s’ils vont confirmer ou pas ces dernières performances la prochaine fois. En revanche, cela agace et n’aide pas au recyclage. C’est donc pour beaucoup du perdant/perdant…