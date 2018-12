Du grand n'importe quoi !

+

Dans le quinté de Chantilly ce mercredi où évidemment la course avait tout d’un piège avec des trois ans venus de tous les horizons, quelques concurrents restaient tout de même sur des performances prometteuses qu’ils n’ont pas confirmées évidemment.



Il fallait prendre en compte une arrivée de Saint Cloud le 30 octobre dernier et y chercher les 11e et 15e de la course pour toucher le gagnant (nettement) du jour et le 3e, tous deux cotés à 50 et 60/1. Quand le Pmu dit vouloir recentrer ses efforts sur les turfistes qui font le papier, il devrait peut-être s’intéresser aussi au choix des épreuves et demander aux commissaires de regarder de plus près les performances des concurrents, les favoris comme les outsiders.



Je continue dans mon analyse d’hier pour dire qu’une telle arrivée : c’est du perdant / perdant et attention les courses plates de l’hiver ne font que commencer ! Certains aiment, parmi vous, et merci de vos commentaires, plutôt voir des outsiders aux arrivées. J’espère donc qu’ils ont touché la course comme les deux premières de Chantilly où les grosses cotes ont également fait la bonne combinaison .

Moi j’avoue préférer les favoris qui font leurs courses car je ne suis pas devin...