L'heure de vérité pour Bold Eagle...

+

Réagir

Le crack de Franck Nivard doit évidemment rassurer après ses deux tentatives de l’hiver dans les deux préparatoires à l’Amérique. Dans la première il a terminé 4e et dans la seconde 6e seulement après un violent effort dans le dernier tournant.



Selon son driver et son entraîneur Sébastien Guarato il n’est pas usé, a toujours la niaque mais il ne domine plus comme avant et cela fait près d’un an qu’il n’a plus gagné à Vincennes tout en s’y comportant bien.



Ce dimanche dans le Prix de Bourgogne, le quinté, il retrouve son tracé favori, celui sur lequel il a remporté huit succès et pris trois secondes places en onze tentatives. Malgré son numéro 8 à l’extérieur, on attend donc qu’il fasse honneur à sa réputation face à des adversaires qu’il retrouvera dans un mois, comme Bélina Josselyn, Readly Express, Bird Pärker et autres Briac Dark, et en l’absence du redoutable suédois Propulsion.





Il lui faudra donc le bon parcours et Franck Nivard doit avoir la pression maintenant. Espérons que cela se passera sans encombres car les courses ont besoin de locomotives pour attirer le plus large public !