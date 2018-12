Bold sans modération...

+

Le crack a rassuré tout le monde en remportant brillamment le Grand Prix de Bourgogne, une course tactique qui lui a souri. Parti comme une fusée malgré son numéro à l’extérieur, il s’est retrouvé jusqu’à mi-ligne droite derrière Readly Express qui faisait un faux train avec Carat Williams à ses côtés. Mais son driver Franck Nivard a pu se dégager et sur 200 mètres Bold a sprinté et dominé nettement le dernier vainqueur du Prix d’Amérique dont le retour en France est bon d’ailleurs.



Toujours bien placée, Uza Josselyn a gardé la troisième place aux dépens de Carat et de Briac Dark dont la fin de course a été très bonne. Sixième seulement, Bélina Josselyn n’a pas eu le parcours idéal et je ne sais pas encore si elle avait des réserves sous le pied mais je la crois meilleure sur 2.700m.



Évidemment tout l’entourage de Bold Eagle était aux anges après l’épreuve. Le crack a encore la niaque et même s’il ne domine plus largement ses adversaires, il est toujours là et il faudra compter avec lui le jour J. À noter d’ailleurs qu’il ne courra pas le Belgique mais viendra directement pour l’Amérique, que son déferrage initié dans le Bourbonnais lui convient et que le parcours des 2.100m de Vincennes est vraiment son truc...



Uza Josselyn a donc elle gagné sa place dans la belle où l'on verra également Propulsion second malheureux hier dans une cours une course italienne. Le Prix d’Amérique promet donc dans un mois avec des champions qui seront au maximum de leur forme, on l’espère...

À noter que Bold a été payé 3,7 euros, ce qui est rare pour lui, et que Bird Parker a correctement terminé son parcours, comme d’autres...