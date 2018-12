Ce sera un super Prix d'Amérique

+

On connait donc la majorité des participants à la Belle, le 27 janvier prochain, et ce après cinq des six épreuves qualificatives pour l’Amérique 2019.



Les meilleurs seront là : Bold Eagle qui nous a rassuré dimanche, Readly Express qui arrive au top de sa forme, Propulsion dont on a appris qu’il était malade samedi soir lors de sa course en Suède mais qui devrait être rétabli pour le jour J, Bélina josselyn à qui JMB a trouvé des excuses à sa 6e place dimanche, Bird Parker, Davidson du Pont, Briac Dark, Délia du Pommereux, Uza Josselyn et autre Looking Superb.



A priori 2-3 étrangers devraient s’inviter : le bien connu Lionel, l’italien Urlo Del Venti, et sans doute le Suédois Timone EK.



La course promet donc et ce sont pour l’instant les deux Suédois Readly Express et Propulsion qui sont les favoris chez les bookmakers devant Bold et Bélina qui ont donc 8 ans à partir de ce 1er janvier.



En revanche, les 5 ans Vitruvio et Erminig d’Oliverie ne devraient pas en être, leur entourage préférant profiter pleinement d’un riche programme réservé à leur génération.



La dernière préparatoire sera le 13 janvier dans le prix de Belgique, une épreuve où généralement les meilleurs en gardent sous les sabots pour bien faire 14 jours plus tard.