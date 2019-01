Galette, calva et bourbon à Vincennes

+

J’ai repris une partie du bon titre de Paris Turf pour présenter cette belle réunion de dimanche à Vincennes qui s’annonce riche en enseignements futurs. D’abord, les spectateurs présents pourront déguster, en même temps que les courses, de la Galette des Rois pour les plus chanceux, puis ils pourront admirer des champions sur la piste dans les 3 belles joutes importantes au programme parmi les 9 épreuves de la réunion.



La 1ère va permettre de revoir en action le futur crack du trot, Fast Time Bourbon, titulaire de 9 succès en 10 sorties. Il va affronter des concurrents de sa génération qui pour certains seront déferrés pour la 1ère fois alors que lui ne le sera pas. On saura donc, ce que je pense, s’il est au-dessus de cet artifice.



La seconde va voir en piste les 3 prétendants au Prix de Cornulier dans 15 jours. C’est le prix du Calvados avec 8 partants seulement mais un match à 3 qui promet entre Briac Dark qui débute dans la spécialité mais qui est un des meilleurs trotteurs attelé de France, Bilibili lauréat du Cornulier il y a 2 ans et Traders le tenant du titre. À noter que les 3 restent ferrés, leurs entourages conservant la possibilité de les déferrer le jour J.



Enfin la 3ème va permettre de juger un peu plus l’étonnant Looking Superb. C’est ce nouveau venu chez JMB qui avec juste 120.000 euros de gains s’est qualifié pour l’Amérique en remportant le Prix Ténor de Baune. Il sera drivé dans la belle par Alexandre Abrivard qui a donc délaissé Uza Josselyn pour lui et qui va faire connaissance en course avec ce 6 ans. Il devrait logiquement l’emporter dans un lot à sa portée.



Si l’on ajoute à ces 3 épreuves, un beau quinté, la journée est donc intéressante à souhait avec du suspens et des confirmations en vue.