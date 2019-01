Surprises, surprises à Vincennes

+

Ce dimanche de gala à Vincennes a donc connu des beaux et des moins beaux moments. Le prix du Calvados a été logique si ce n’est que Bilibili a devancé Traders et Briac Dark dans les derniers mètres. Tous les 3 étaient ferrés et ils seront sans les fers dans 15 jours.



Le record de l’épreuve a été battu alors que selon Alexandre Abrivard son champion lauréat n’était qu’à 85% de sa forme. Cela promet avec un Briac Dark qui a effectué en compagnie de Matthieu Abrivard des débuts prometteurs dans la spécialité où il ne peut que s’améliorer. Son jockey m’a d’ailleurs dit avoir été un peu malheureux à un instant du parcours. Les 3 se tiennent et la Belle au monté dans 15 jours promet.



Face Time Bourbon battu

Le crack a subi sa 1ère défaite en course (il avait été disqualifié une fois sur le tapis vert) en 11 tentatives. Il a été dominé de peu par le Duvaldestin, Falcao De L’Aurma, que j’avais retenu haut dans le Critérium des 3 ans il y a peu mais qui y avait été distancé. Il était déferré cette fois contrairement au crack et cela a pu jouer. 3e Fakir de Lorault a confirmé sa forme et sa régularité.



Enfin, on n’a rien vu avec le petit phénomène de Bazire, Looking superb, disqualifié dès le départ à 1,7 euro gagnant. C’est le Bigeon Dexter Chato qui a remporté l’épreuve.





Ce n’est d’ailleurs toujours pas la forme chez JMB puisque Barrio Josselyn et Abydos du Vivier sont passés à la trappe dans le quinté également. Surprises, surprises.