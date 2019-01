Anna Mix : la "Dame de Machefer" tire sa révérence

+

Réagir

C’est ainsi que Franck Nivard appelait la redoutable Anna Mix, que l’entraîneur Franck Leblanc a décidé d’arrêter en compétition. À 9 ans, elle a eu une superbe carrière riche de 19 victoires et de plus d’1,3 million d'euros de gains, sur toutes les distances, en France et à l’étranger, surtout en Suède où elle courait ces derniers temps après ses problèmes de départ.



Véritable angoissée, la jument ne voulait plus partir à la volte à Vincennes depuis deux ans malgré les efforts de son entraîneur, toujours à ses cotés à ce moment clé de la course, et elle avait malheureusement été interdite de courses à Paris pour cela. Elle ne disputait donc plus que les épreuves à l’autostart, où elle daignait s’élancer avec plus ou moins de réussite, sauf à Cagnes-sur-Mer où elle était sur son terrain de prédilection et où elle avait encore remporté l’an passé le Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur.



Elle va donc commencer maintenant une nouvelle carrière de reproductrice qu’on lui souhaite plus calme et j’espère que ses produits prendront le meilleur d’elle, qui était aimée autant pour ses qualités que ses défauts.



Nb : spéciale dédicace à une internaute qui est sa plus grande supportrice.