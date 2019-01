Nouveau Quinté + : tout ce qui change jeudi 10 janvier 2019

1

Commentaires

Terminés le numéro + et le bonus 4/5. C’est jeudi 10 janvier que débute la nouvelle formule du Quinté + mise en place par la nouvelle direction de l’entreprise. Elle a deux objectifs : laisser moins de place au hasard et apporter une plus grande espérance de gains, notamment aux turfistes réguliers qui représentent 80% des enjeux quotidiens.



On ne donnera donc plus le numéro + compris entre 1 et 3.000 et il n’y aura plus désormais que quatre rapports pour le quinté : l’ordre, le désordre, le bonus 4 (les 4 premiers) et le bonus 3 (les 3 premiers). La disparition du 4/5 doit permettre de doubler les rapports ordre et désordre du quinté et d’augmenter de 10% ceux des bonus restants. On va donc le voir dans cette difficile course qu’est le Prix de la Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer (voir notre pronostic).



À partir de ce jour, la tirelire n’est plus quotidienne : elle n’a lieu que le dimanche avec une somme moins élevée de 500.000 euros, mais comme il n’y a plus de numéro +, elle est maintenant partagée par tous les gagnants ordre du quinté. On espère que la première sera dans le Belgique dimanche, même si ils ne sont plus que 15 engagés après le premier forfait mercredi et avant la liste définitive jeudi.

Risque financier à court terme pour le PMU

Cela dit, une fois par mois, la tirelire sera de 1 million d’euros et lors des grands événements de 2 millions d’euros, voir un peu plus une ou deux fois, à se partager donc par les gagnants ordre. Et c’est là l’objectif induit de ces changements : relancer le quinté, qui ne fait que chuter depuis trop longtemps pour n’atteindre maintenant que 18% des enjeux globaux alors qu’il était encore de 30% il y a quelques années.



Ce jeudi, d’autres modifications interviennent : l’offre est allégée sur quelques paris pour renforcer les masses et augmenter les rapports. Le couplé ordre est supprimé sur les courses de 8 partants et plus, le classic tiercé est supprimé et il n’y a plus que deux Pick 5 par jour contre quatre voire cinq auparavant. Enfin, il n’y a plus qu’un seul pari à trois chevaux par course : le trio ordre entre 4 et 7 partants, le trio sans ordre à partir de 8 partants et plus de trio mais le tiercé dans le quinté.



On devrait connaitre dans quelques semaines le degré d’adhésion de ces changements qui sont un risque financier à court terme pour le PMU mais dont les dirigeants espèrent en revanche un impact positif dans les deux ou trois années à venir. À noter enfin que le PMU met en place diverses animations pour ce nouveau Quinté + avec notamment des bons à parier gratuits dans les points de vente et sur les hippodromes.