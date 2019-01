Tirelire et turfistes en fête à Vincennes ce dimanche

+

Le nouveau quinté plus ! Le Pmu a prévu des attractions et des explications pour les parieurs présents afin de les sensibiliser à la nouvelle formule qui a débuté jeudi dernier. Le numéro plus et le 4/5 sont supprimés au quinté pour permettre de doubler les rapports ordre et désordre et d’augmenter de 10% ceux des bonus 3 et 4 restants .



La tirelire est de 500 000 euros chaque dimanche ( voir plus pour certains événements importants) et comme il n’y a plus de hasard , elle est désormais partagée par les gagnants ordre du quinté, une façon d’ inciter les parieurs à revenir sur ce jeu qui faiblit ces derniers temps. La première tirelire a donc lieu cet après- midi dans le Prix de Belgique avec des champions et seulement 14 partants, ce qui devrait donner des gagnants .



Les Turfistes à la fête. C’est aussi leur journée et 8 d’entre eux par tirage au sort pourront en fin de réunion disputer une course en Road Cars avec des drivers , d’autres plus nombreux pourront vivre de l’intérieur chacune des courses depuis des Bus Suiveurs , enfin d’autres auront la chance de participer à un nouvel exercice dans le Grand Hall : un concours entre des équipes de parieurs et d’experts sur les 6 premières épreuves de Vincennes.



Nous y serons avec Claude Piersanti et chaque équipe qui donnera la bonne arrivée sera invitée sur le podium pour remettre les prix aux lauréats. Les petits pourront aussi voir les Schtroumpf débarquer sur le champ et les plus grands , entre ces animations , pourront , Prix de Belgique oblige , déguster des moules frites et des gaufres sans oublier de parier sur les 10 épreuves du jour dont bien sûr le quinté. Cela s’annonce bien !