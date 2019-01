Surprises, surprises...

+

Réagir

L’arrivée du Prix de Belgique n’a pas été celle que l’on attendait et cette épreuve à 15 jours de l’Amérique reste donc toujours redoutable pour les parieurs comme d’ailleurs l’écurie Guelpa qui étonne depuis la création du nouveau quinté .



JMB l’avait emporté brillamment avec Bélina Josselyn malgré un parcours contrarié jusqu’à 200m du poteau. C’est en sortant du piège de la corde qu’il a semble-t-il provoqué la faute de Valko Jénilat entraînant après une longue enquête son distancement malheureusement, car elle était la grande favorite .



Du coup le succès est revenu à notre dernière minute Bird Parker extrêmement régulier sur les parcours de distance.



Bahia Quesnot a donc causé une grosse surprise en prenant la seconde place à 50/1. Une jument transformée depuis son arrivée dans le midi !



Carat Williams 3e a assuré sa qualification pour la Belle comme Bahia ! Alors qu’Eridan a réalisé une bonne valeur pour ses débuts contre ses aînés, Readly Express a complété la bonne combinaison en faisant une course propre sans plus comme Délia du Pommereux et Davidson du Pont .



Pour l’avenir, il faudra reprendre Cash Gamble, malheureux lui aussi dans le parcours.

En l’absence de Bold Eagle, cette dernière répétition ne nous a pas appris grand-chose, si ce n’est que ce ne sera sûrement pas la même arrivée dans 15 jours …



À noter que Yohann Lebourgeois a été le grand bonhomme de la journée avec3 succès et que le quinté ordre a encore rapporté plus de 200 000 euros . Il y a eu 8 mises gagnantes ..