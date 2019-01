Après les paris, le PMU conforte sa distribution

+

C’est le deuxième volet de son plan de relance après sa refonte des paris, et notamment du quinté. Cyril Linette a signé dimanche une nouvelle convention qui se veut gagnante/gagnante avec ses distributeurs, à la fois les maisons de la presse et les buralistes, qui tous deux ont représenté l’an passé près de 75% des enjeux effectués en France.



Deux mesures importantes sont mises en avant. Tout d’abord, le PMU va investir 50 millions d’euros cette année pour déployer de nouveaux terminaux, remplacer d’anciennes bornes et installer plus d’écrans tactiles diffuseurs d’informations pour les parieurs. Ensuite, le taux de rémunération des responsables des points de vente va être un peu amélioré selon les performances.

Les commissions versées le 5 du mois au lieu du 15

Leurs commissions seront cette année comprises entre 1,8 et 2,25 % des enjeux en fonction du chiffre d’affaire et elle seront plus importantes encore s’ils s’engagent à rester ouverts pratiquement toute l’année. De plus, pour faciliter leurs trésoreries, ces commissions seront désormais versées le 5 du mois au lieu du 15.



À voir maintenant si la base va jouer le jeu car nombre d’établissements sont par exemples fermés le dimanche, et par ailleurs il y a la concurrence de la Française des jeux, dont les commissions sont de 5%, donc supérieures.



Historiquement, cette faiblesse de la redistribution du PMU était compensée par les boissons prises sur place par les joueurs. Est-ce toujours le cas ? En tout cas, le PMU n’est pas mécontent, en ces périodes difficiles, d’avoir obtenu un accord avec les dirigeants nationaux pour conforter son réseau.