Les sanctions tombent à Vincennes. Personne n’y échappe et elles touchent surtout ceux qui sont à l’origine des faux départs ou qui gênent des concurrents durant les parcours. À quelques jours du prix d’Amérique, les cracks évidemment font attention même si l’épreuve étant un groupe 1 ils pourront tout de même la disputer.



Reste qu’auparavant certains et non des moindres vont rester au chaud. Jean-Philippe Monclin, le driver de Bird Parker, est donc à pied ce jeudi et vendredi.



Franck Nivard le sera mardi et mercredi prochain et JMB enchaînera le jeudi et le vendredi. Il se présentera donc frais pour le grand week end.



Et un faux départ dans le prix d’Amérique sera plus sanctionné encore avec une mise à pied et une amende égale à 1% des allocations, soit 9.000 euros. De quoi faire attention.