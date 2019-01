Trois pour un trone

+

Cette 88e édition du Prix de Cornulier s’annonce donc très indécise et pour la victoire et pour le quinté puisque c’est le seul évènement de l’année à se disputer au trot monté. Sachez que la marquis Gontran de Cornulier fût un homme politique du 19e siècle, également créateur de la Société du Trot et de l’hippodrome de Vincennes. On lui doit aussi la loi interdisant les bookmakers en France.



Donc 3 champions visent la victoire et doivent logiquement terminer dans les 5 premiers de l’épreuve. Le rouleau compresseur Traders qui va prendre la tête avec Johann Lebourgeois et essayer comme l’an passé d’aller au bout. S’il réalise le même temps record qu’en 2018, il faudra un crack pour le battre.



Le bon finisseur Bilibili qui mériterait d’inscrire son nom au palmarès après 2 places les deux dernières années. Il est dans la forme de sa vie et sera déferré des 4 pieds pour la première fois au trot monté

Enfin le surdoué Briac Dark qui a été à l’arrivée du Prix d’Amérique l’an passé et qui pour ses débuts au monté dernièrement n’a pas terminé loin des 2 champions. S’il a logiquement progressé, il peut être dangereux c’est sûr, d’autant qu’il a besoin de prendre un peu d’argent pour assurer sa qualification dans le prix d’Amérique.



Le match promet donc entre ces 3 cracks pilotés par des jockeys qui savent ce que c’est un succès dans cette course qu’ils ont tous remportée : Yohann Lebourgeois, Alexandre et Matthieu Abrivard. Quant aux accessits d’honneur, tous peuvent les prendre. J’ai tenté Cassate pour une cote mais sans garantie hélas...



