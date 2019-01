Bilibili remporte le Cornulier dans un temps record

+

La course s’est déroulée presque comme prévu avec un Traders pied au plancher du départ à l’arrivée et Bilibili derrière lui prêt à fondre sur le crack dans les derniers mètres. Ce qu’il a fait en battant le record de l’épreuve établi l’an passé d’un centième de seconde. Il a trotté en 1’11 et 2 contre 1’11 et 3 pour Traders.



Alexandre Abrivard très ému a donc remporté son second Cornulier après la victoire de Scarlet Turgot il y a 3 ans. Il s’est félicité de cette victoire familiale puisque le champion est entrainé par son père et surtout il était content pour le cheval qui, après deux 3e places, remportait enfin la palme. "Il le méritait", disait il entre deux sanglots, faisant remarquer tout le travail effectué depuis juillet dernier pour obtenir ce résultat.



Un autre l’attend peut être ! Déjà vainqueur du Prix de Calvados, Bilibili peut remporter un gros bonus s’il gagne dans 15 jours le prix d’Ile de France. Âgé de 8 ans Bilibili (encore la génération des B) est un fils du peu exploité Niky et appartient au roi de la limonade, Jean Pierre Barjon qui a été aussi le propriétaire de Meaulnes du Corta.



Traders a été battu à la régulière et a devancé notre dernière minute Dexter Fromentro qui a fait sa course. Pour le quinté, cela a été plus compliqué avec les présences de Carla du Châtelet et d’Eladora du Forgan.

La déception est venue de Briac Dark qui ne pouvait plus suivre à l’entrée de la ligne d’arrivée et qui, n’ayant pas gagné, est maintenant sur la liste d’attente du Prix d’Amérique faute de gains suffisants. Dommage pour son entourage...