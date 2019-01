Et pendant ce temps, Joël Hallais...

+

Il n’était pas à Vincennes dimanche pour le Prix de Cornulier, l’épreuve phare du trot monté dont il détient le record de victoires avec huit succès en tant qu’entraîneur. Agé de 71 ans, il n’avait pas de partant dans la course qu’il a remportée pour la dernière fois il y a 9 ans avec One du Rib. Il était à Argentan, en piste pour y gagner une petite épreuve dotée de 13.000 euros avec Faiga du Rib.



En attendant d’avoir un nouveau participant dans le Cornulier, il a un vrai motif de satisfaction. Formateur hors pair, il avait trois de ses élèves, et non des moindres, dans la course de dimanche : Matthieu Abrivard, quatre fois lauréat du Cornulier, Yoann Lebourgeois, 2ème, étrier d’Or, et déjà vainqueur de la course comme David Thomain, 6ème de l’édition 2019. Ils savent ce qu’ils lui doivent.



Bravo Joël et à très vite à Vincennes.