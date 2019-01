Grand Prix d'Amérique 2019 : encore 23 engagés

+

Erminig d’Oliverie n’y sera pas. Franck Leblanc, au vu de son dernier travail lundi, a décidé de ne pas y aller et de lui faire disputer les épreuves pour les 5 ans cette année. Son forfait devrait profiter à l’inusable mais peu en forme Charly du Noyer, car Briac Dark s’est fait mal dans le Prix de Cornulier et son entourage ne vise plus maintenant que le Grand Prix de Paris.



Par ailleurs, Jean-Michel Bazire a peaufiné la forme de ses trois représentants ces dernières heures. Tout va bien, a-t-il dit, en ce qui concerne les plus titrés : Belina Josselyn et Davidson du Pont. C’est ok également pour Bold Eagle à l’issue d’un travail poussé.



C’est jeudi que l’on connaîtra la liste définitive des participants. Ce seront sans surprise les plus riches, avec en principe quatre étrangers seulement et bien sûr, pour répondre à un internaute fidèle, l’étonnante Bahia Quesnot, entraînée par les Guelpa.