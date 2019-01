Quintés : trois favoris de l’écurie du Suédois Robert Bergh non partants en un mois !

+

Ce sont des désagréables surprises pour les parieurs, les journalistes et aussi les organisateurs des courses. L’écurie du Suédois Robert Bergh est une dangereuse récidiviste, sans que quiconque s’en inquiète.



Bullyoung a inauguré cette série le jour de Noël, suivie par Coktail Fortuna le 10 janvier et Balfour ce 23 janvier. Et encore, je pense qu’il y a en a eu d’autres auparavant. Il faudrait peut-être expliquer à cette entité, c’est mon avis, que les quintés ne sont pas des courses ordinaires et que les favoris ont des obligations, si ce n’est de résultat, au moins de moyens, donc de participations.



Personne n’oblige le Suédois à engager ses chevaux dans ces courses. J’espère qu’il ne sera pas un jour favori du Prix d’Amérique car son forfait sera détonnant. En attendant, je me pose vraiment la question de le garder dans mes prochains pronostics, d’autant que ses résultats sont loin d’être très bons depuis le début du meeting d’hiver.