Un carré d'AS pour l'histoire

Deux cracks français et deux autres suédois sont donc les favoris de cette 98ème édition du Grand Prix d’Amérique plus ouverte que jamais ! En effet aucun des champions ne domine les autres comme cela pouvait l’être il y a 2 ans pour le dernier sacre de Bold Eagle .Plus que jamais, ce sera donc le parcours qui fera la différence mais la bande des 4 est associée aux meilleurs du monde, donc cela promet.



Bold Eagle vise un 3ème succès, ce qui en ferait un de plus que son père Ready Cash. Il a enfin remporté sa course à Vincennes dans le Prix de Bourgogne, redonnant de l’envie à son entourage. C’est lui qui a la pointe de vitesse la plus acérée mais pour la mettre en œuvre, il doit ne pas brûler de carburant dans le parcours. À Franckie, la main froide d’agir avec un trotteur qui sera déferré des 4 pieds pour la 1ère fois dans l’épreuve.



Belina Josselyn paraît la plus sûre à l’arrivée. Elle est montée en puissance durant tout l’hiver et sa course dans le Belgique a été remarquable même si elle lui a valu d’être disqualifiée sur le tapis vert. On peut faire confiance à JMB pour l’utiliser au mieux. Readly Express le tenant du titre n’a lui pas forcé son talent lors de la dernière préparatoire. Il était ferré et a terminé 7ème mais auparavant il avait donné déferré, une bonne réplique à Bold. Contrairement à ce dernier, c’est un diesel qui part plutôt de loin et qui est accrocheur à la fin. J’en ai une grande méfiance.



Propulsion enfin est le X de la course car il n’a pas encore couru cette année à la suite de problèmes de santé. Son entourage le dit prêt à faire parler la poudre et il peut se rappeler qu’il a terminé deux fois déjà à l’arrivée de la course. Alors info ou intox ? Toujours est-il que ces quatre champions sont tout simplement les quatre qui ont fait l’arrivée l’an passé, donc ce sera peut-être un bis repetita.



Dans quel ordre ? J’avoue que j’aurais mis Bold et Belina à égalité si je l’avais pu mais le cœur a parlé en faveur de Bold qui nous a tant donné et qui a montré aussi sa fragilité. Allez l’artiste !